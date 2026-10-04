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UEFA Nations League

Belgique : Mark van Bommel met en garde Zinédine Zidane !

Par Josué Cassé
1 min.
Zidane sur le banc face à la Belgique @Maxppp

Présent en conférence de presse, ce dimanche, avant de retrouver les Bleus, Mark van Bommel a livré un regard élogieux sur l’équipe de France et son sélectionneur Zinédine Zidane. L’ancien international néerlandais, qui a suivi les dernières rencontres des Bleus, souligne notamment leur capacité à faire la différence grâce à leurs individualités. « Avec les qualités individuelles, ils peuvent décider du sort d’une rencontre », a-t-il expliqué, citant les performances de Kylian Mbappé en Turquie et de Michael Olise face à la Belgique. Le technicien néerlandais estime toutefois que Zidane devra parvenir à maintenir cette exigence dans la durée avec l’ensemble de son groupe.

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« Zidane doit maintenir sa performance constante avec tout l’effectif dont il dispose », a-t-il lancé, tout en regrettant le résultat obtenu face aux Bleus : « on aurait dû prendre un point à Bruxelles ». Van Bommel considère néanmoins que toutes les sélections sont capables de battre les meilleures équipes, mais prévient : « à un moment, il faut commencer à gagner des matches contre ces équipes ». Un message qui témoigne du respect des Belges envers une équipe de France considérée comme une référence.

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