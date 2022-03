EdF : Olivier Giroud, l'immense casse-tête de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Lorsque Didier Deschamps avait décidé de dévoiler sa liste pour les deux matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, très peu s'attendaient à voir Olivier Giroud. Plus convoqué depuis l'Euro 2020, l'attaquant de l'AC Milan, qui était pourtant plutôt performant en club, ne semblait plus entrer dans les plans de son sélectionneur. En cause, le retour de Karim Benzema en sélection, ce qui a contraint DD à mettre Giroud sur le banc. Mais la blessure du Madrilène lors de cette trêve a aussi entraîné le retour d'OG, qui a même commencé la rencontre face aux Éléphants. Et comme très souvent maintenant, il a marqué son retour d'un but, ce qui lui permet aussi de se rapprocher du record de Thierry Henry en équipe de France

Au micro de Téléfoot, l'international français n'a pas caché sa fierté d'être de nouveau en Bleus. «Je me sens bien, en paix. C'est bien de revenir comme ça et de montrer que je suis encore là. Il me manquait un petit quelque chose, ça m'a fait plaisir de retrouver ce maillot et mes amis à Clairefontaine. Il faut toujours y croire et ne rien lâcher, s'accrocher. J'avais dit à mes enfants que je ferais un signe à la caméra si je marquais. Dans ses moments-là, on pense forcément à sa famille et à ceux qui nous ont soutenus. Le record de Thierry Henry ? Je suis un compétiteur dans l'âme toujours. Celui de dépasser Henry (51 buts, recordman en sélection, 4 unités devant Giroud, NDLR) en est un», a-t-il d'abord expliqué. Mais si Didier Deschamps a décidé de ne plus compter sur son attaquant, c'est surtout parce qu'il estime qu'il est difficile de passer du statut de titulaire indiscutable à simple remplaçant. Ce qu'a tenu à démentir Giroud. «Les histoires de statut, je pense qu'un joueur de foot y est confronté tout au long de sa carrière. C'est le coach qui décide évidemment, on a parlé et il m'a dit ce qu'il attendait de moi. Est-ce que j'accepterais d'être sur le banc au Mondial ? Jouer une troisième coupe du monde, qui dirait non ?»

Didier Deschamps pas spécialement convaincu

Cette déclaration d'Olivier Giroud n'a pas réellement rassuré son sélectionneur. Si Didier Deschamps ne ferme pas la porte totalement à son joueur, il estime aussi qu'il y a un monde entre le dire et le vivre. «Vous pouvez demander à ceux qui ont été confrontés à ça (passer de titulaire à remplaçant). Bien sûr que les joueurs disent ça. Ils ont déjà dit qu'ils seraient avec l'équipe et qu'ils accepteraient d'être remplaçant. Mais humainement, c'est très compliqué à vivre et je le comprends. Et ce n'est pas spécifique à Olivier Giroud. C'est la blessure de Karim Benzema qui le fait revenir. Le plus important, c'est d'être cohérent dans ce que je dis aux joueurs. J'ai eu une longue discussion avec lui en automne quand je ne l'appelais plus. Pour qu'il sache à quoi s'attendre maintenant. Et c'était sans savoir ce qu'il allait faire avec le Milan encore, car oui, les performances en club comptent. Mais sur ce que je lui aie dit, je suis cohérent. Aussi bien avec lui qu'avec les autres d'ailleurs. Si je fais des choses à l'opposé de ce que je dis, ça n'a pas de sens», a confié DD sur Téléfoot.

Alors même en étant convaincant dans ce rassemblement, est-il possible pour Olivier Giroud de regagner sa place en équipe de France et donc pouvoir accrocher une place dans la liste pour la Coupe du monde 2023 ? Didier Deschamps n'est pas catégorique : «je ne ferme pas la porte, on ne sait pas ce qui peut se passer». Mais l'ancien coach de l'OM a été très clair. «Je lui ai dit qu'on a été très performant avec lui, mais on l'a aussi été sans lui. Bien sûr qu'il a une place importante dans le vestiaire et qu'il a beaucoup d'amis. Il est là depuis 2012. À cette époque, il n'avait pas une place de cadres, il venait d'arriver. Mais, combien de fois, il est venu en sélection alors qu'il jouait très peu en club et ça lui a permis de retrouver des sensations. D'ailleurs, les gens en profitaient pour le tailler.» Olivier Giroud va donc devoir lutter pour se faire une nouvelle place dans le groupe des Bleus, mais l'ancien attaquant de Chelsea l'a déjà prouvé : sa détermination est sans faille.