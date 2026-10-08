Newcastle : deux mois d’absence pour Ewen Jaouen

Ewen Jaouen (20 ans) va devoir se montrer patient avant de retrouver les terrains. Le gardien recruté cet été par Newcastle à Reims pour 28,5 M€ s’est blessé à l’ischio-jambiers lors du rassemblement avec l’équipe de France Espoirs et doit se faire opérer. Il manquera environ deux mois de compétition, estime Matthias Jaissle, son entraîneur.

La suite après cette publicité

«Le cas d’Ewen est compliqué. Il pourrait être absent pendant deux mois. Le reste de l’équipe devrait aller bien.» Il s’agit là d’un nouveau coup dur pour le jeune portier, numéro 2 dans la hiérarchie derrière le Tchèque Lukas Hornicek (24 ans). Le Français avait déjà dû s’absenter trois semaines en septembre en raison d’un problème à la cheville.