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Newcastle : deux mois d’absence pour Ewen Jaouen

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ewen Jaouen (Reims) @Maxppp

Ewen Jaouen (20 ans) va devoir se montrer patient avant de retrouver les terrains. Le gardien recruté cet été par Newcastle à Reims pour 28,5 M€ s’est blessé à l’ischio-jambiers lors du rassemblement avec l’équipe de France Espoirs et doit se faire opérer. Il manquera environ deux mois de compétition, estime Matthias Jaissle, son entraîneur.

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«Le cas d’Ewen est compliqué. Il pourrait être absent pendant deux mois. Le reste de l’équipe devrait aller bien.» Il s’agit là d’un nouveau coup dur pour le jeune portier, numéro 2 dans la hiérarchie derrière le Tchèque Lukas Hornicek (24 ans). Le Français avait déjà dû s’absenter trois semaines en septembre en raison d’un problème à la cheville.

Pub. le - MAJ le
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