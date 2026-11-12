Qualifs CAN : la RD Congo assure, le Ghana fait le travail

Les éliminatoires de la CAN 2027 se poursuivaient ce jeudi avec plusieurs rencontres au programme de la troisième journée. Et la RD Congo a parfaitement négocié son rendez-vous face à la Sierra Leone (3-1). Rapidement lancés par Yoane Wissa (4e), les hommes de Sébastien Desabre ont fait le break grâce à Samuel Moutoussamy (35e), avant que Kayembe (58e) ne corse l’addition. Malgré la réduction du score adverse, les Léopards signent une troisième victoire en autant de rencontres et confortent leur première place du groupe E avec neuf points.

La suite après cette publicité

De son côté, le Ghana s’est rassuré en venant à bout de la Somalie (2-0), malgré un penalty manqué par Jordan Ayew. Un succès précieux pour les Black Stars, qui avaient perdu leurs deux premières rencontres dans ces éliminatoires. Dans les autres matches de la soirée, la Guinée a assuré l’essentiel face à l’Érythrée (2-1), tandis que Madagascar et la Guinée-Bissau se sont neutralisés (1-1). Enfin, la Guinée équatoriale et le Zimbabwe se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0).