« Je suis entraîneur du PSG, le reste je m’en fous », Luis Enrique a fait le show !

Présentatrice de PSG TV, Charlotte Namura-Guizonne ne s’y est pas trompée en reprenant l’antenne, quelques secondes seulement après la fin de la conférence de presse. «Il était en grande forme », a ainsi lancé l’ex-journaliste de Téléfoot, présente aux premières loges pour assister au show de Luis Enrique. Il faut dire que le technicien espagnol était particulièrement inspiré, ce vendredi, au moment de se présenter face aux journalistes. Détendu, parfois piquant, souvent drôle, l’architecte de 55 ans a une nouvelle fois prouvé qu’il maîtrisait parfaitement l’exercice, ou tout du moins qu’il dictait le tempo.

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Peu prolixe sur les premières questions posées, Luis Enrique a finalement retrouvé sa faconde pour envoyer quelques tirs cadrés, notamment sur le cas Lucas Chevalier. Interrogé sur la gestion du temps de jeu en cette fin de saison et la possibilité de voir l’ancien portier du LOSC retrouver une place de titulaire, notamment en vue du Mondial, l’Asturien s’est montré très clair. «Je suis entraîneur du PSG, le reste je m’en fous, je ne suis pas intéressé par ça, je me préoccupe du PSG», a-t-il tout d’abord rétorqué.

Luis Enrique s’est amusé

Avant de poursuivre en tançant son auditoire : «le football c’est incroyable. Vous avez critiqué tout le temps Chevalier durant la première partie de saison, je l’ai défendu. Maintenant, la question est de savoir quand il va jouer. C’est le football de haut niveau». Avant cela, le coach parisien n’avait pas non plus hésité à couper l’herbe sous le pied à une journaliste cherchant à en savoir plus sur l’état de forme de Vitinha… «Tu m’as posé la question il y a deux jours, rien n’a changé», s’est ainsi contenté de répondre l’Espagnol alors que la blessure du milieu portugais semble, elle, évoluer positivement.

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Sourire aux lèvres, détendu et globalement imperturbable malgré une fin de saison à fort enjeu, Luis Enrique s’est, enfin, distingué en répondant à une journaliste brésilienne avec un certain sarcasme : «tu t’intéresses à Kvaratskhelia mais il n’est pas Brésilien», s’est ainsi amusé le tacticien francilien avant de louer les qualités et l’état d’esprit du Géorgien. Un show sur mesure au cours duquel l’acteur principal a, malgré tout, rappelé l’essentiel, à savoir gérer au mieux son effectif pour espérer atteindre (une fois de plus) les sommets…