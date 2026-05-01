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Ligue 1

Rennes : Franck Haise lance le choc face à l’OL

Par Tom Courel
1 min.
Franck Haise @Maxppp

Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais (3e) accueille le Stade Rennais (5e) ce dimanche à 20h45. Avec seulement un point d’écart entre les deux formations à trois journées de la fin du championnat, le duel est annoncé comme un choc dans ce sprint final. Jeudi, Franck Haise était présent en conférence de presse. Et le coach breton est pleinement investi dans la lutte pour les places européennes.

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« C’est excitant, oui. On se donne, depuis pas mal de semaines. C’est l’occasion de vivre une fin de saison avec excitation. En même temps, il faut être excité, mais pas trop non plus. Il faut garder assez de calme et de recul à mesure qu’on se rapproche de la fin. Mais en tout cas, on est dans la bagarre. On est dans la bagarre pour l’Europe déjà. On est à la bagarre pour tout » a-t-il indiqué aux médias. Questionné sur l’enjeu, le technicien de 55 ans est resté clair. « Il reste trois finales. Si vous voulez que ce soit un quart de finale, je vous le laisse. Si c’était le dernier et qu’on était à un point, dans la même situation qu’aujourd’hui, je vous dirais oui, mais là, pas encore ».

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