Cristiano Ronaldo n’a pas quitté l’Arabie saoudite

C’est la grosse rumeur qui a enflé ces dernières heures en Arabie saoudite. Furieux du traitement de faveur accordé par le PIF (le fonds d’investissement saoudien qui gère 4 clubs de SPL) à Al-Hilal au détriment de son club, Cristiano Ronaldo s’est mis à bouder. Absent du dernier match d’Al-Nassr, le Portugais serait retourné chez lui à Madère et réfléchirait à quitter l’état pétrolier.

Mais selon Record, une partie de ces bruits de couloir est fausse. Le quotidien portugais assure que CR7 n’a jamais quitté Riyad pour rentrer sur son île et qu’il sera bel et bien présent à l’entraînement ce mardi en vue du choc face à Al-Ittihad. En revanche, le journal lusitanien confirme que Ronaldo est bien mécontent du traitement réservé à son équipe et que son futur en Arabie saoudite reste incertain.