Le RC Lens boucle l’arrivée de Dino Toppmöller !

Exit les pistes Patrick Videira (qui devrait finalement prolonger au Mans) ou Olivier Pantaloni (en fin de contrat à Lorient). Si ces noms ont animé la short-list lensoise ces derniers jours, la direction artésienne travaillait activement en coulisses pour finaliser sa véritable priorité. Selon nos informations, c’est désormais une affaire classée : Dino Toppmöller sera le prochain entraîneur du Racing Club de Lens.

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À 45 ans, le technicien allemand s’est imposé comme une évidence du côté de La Gaillette. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec l’Eintracht Francfort en janvier dernier, il présente de multiples atouts. Outre le fait d’être parfaitement francophone — un point crucial pour le vestiaire —, Toppmöller est un fervent adepte du 3-4-3. Une philosophie tactique qui correspond parfaitement à l’ADN récent du club et à la structure de l’effectif actuel.

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L’ancien homme de confiance de Julian Nagelsmann au Bayern Munich (assurant même un intérim victorieux de trois matchs à la tête du géant bavarois), sort d’une expérience intéressante à l’Eintracht Francfort et est prêt à s’affirmer comme un numéro un de premier plan. Si l’OGC Nice s’était penché sur son profil il y a quelque temps sans donner suite, le board lensois, lui, n’a pas hésité une seule seconde.

Le projet lensois privilégié par Toppmöller

Preuve du joli coup réalisé par le RC Lens, la concurrence était féroce. Le profil moderne et tactique de Dino Toppmöller a fait l’objet d’études approfondies de la part de l’AC Milan et de Crystal Palace. Des écuries d’Arabie Saoudite, prêtes à sortir le chéquier, ont également tenté de le séduire.

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Mais l’Allemand a tranché : il a privilégié la passion du stade Bollaert, la ferveur du public sang et or et l’excitation d’un projet sportif sublimé par une participation à la prochaine Ligue des Champions. L’accord portant sur un contrat de deux saisons ne fait quasiment plus l’ombre d’un doute, et sauf improbable retournement de situation, son officialisation est attendue dès la semaine prochaine.