Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

« J’ai gueulé à la mi-temps » : Florian Thauvin explique le réveil de Lens contre le Paris FC

Par Kevin Massampu
1 min.
Florian Thauvin avec le RC Lens @Maxppp
Lens 2-1 Paris FC
winamax
1 2.40 N 3.50 2 2.55 1er pari remboursé

Après une première période où le RC Lens a été maladroit, les Lensois ont finalement renversé la rencontre face au Paris FC à Bollaert (2-1), grâce à un excellent Florian Thauvin. Au micro de Ligue 1+, le capitaine des Sang et Or a expliqué sa fierté après avoir disputé son 300e match dans l’élite française. « Je déteste jouer sous la pluie, mais on s’adapte. C’était important pour nous de gagner ce soir et de recoller au classement. C’est une fierté de disputer ce 300e match dans notre beau championnat. J’ai eu quatre années à l’étranger, c’était de bonnes expériences, mais très heureux et fier d’être de retour.* »

La suite après cette publicité

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a ensuite donné les raisons de cette seconde période victorieuse des Lensois, révélant avoir poussé un coup de gueule dans les vestiaires. « C’était difficile. On a bien attaqué le match. On prend encore un but contre le cours du jeu. On a gueulé à la mi-temps. J’ai gueulé aussi. On n’est pas morts, on est une équipe de caractère. On a démontré aujourd’hui. Le Paris FC fait un super début de saison. On est heureux d’avoir gagné. Mon but ? Je vais le chercher avec la rage et l’envie de gagner. Je me bats et je me donne au maximum. Je joue dans une équipe qui m’aide au quotidien. C’est bien ce qu’on arrive à faire. Tout n’est pas tout beau et tout rose, mais on est de retour. Il y avait un embouteillage, j’ai vu Max Lopez qui me connaît bien, donc ça m’a forcé à changer de côté et le gardien n’a pas anticipé. »

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Florian Thauvin

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Florian Thauvin Florian Thauvin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier