« J’ai gueulé à la mi-temps » : Florian Thauvin explique le réveil de Lens contre le Paris FC

Après une première période où le RC Lens a été maladroit, les Lensois ont finalement renversé la rencontre face au Paris FC à Bollaert (2-1), grâce à un excellent Florian Thauvin. Au micro de Ligue 1+, le capitaine des Sang et Or a expliqué sa fierté après avoir disputé son 300e match dans l’élite française. « Je déteste jouer sous la pluie, mais on s’adapte. C’était important pour nous de gagner ce soir et de recoller au classement. C’est une fierté de disputer ce 300e match dans notre beau championnat. J’ai eu quatre années à l’étranger, c’était de bonnes expériences, mais très heureux et fier d’être de retour.* »

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L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a ensuite donné les raisons de cette seconde période victorieuse des Lensois, révélant avoir poussé un coup de gueule dans les vestiaires. « C’était difficile. On a bien attaqué le match. On prend encore un but contre le cours du jeu. On a gueulé à la mi-temps. J’ai gueulé aussi. On n’est pas morts, on est une équipe de caractère. On a démontré aujourd’hui. Le Paris FC fait un super début de saison. On est heureux d’avoir gagné. Mon but ? Je vais le chercher avec la rage et l’envie de gagner. Je me bats et je me donne au maximum. Je joue dans une équipe qui m’aide au quotidien. C’est bien ce qu’on arrive à faire. Tout n’est pas tout beau et tout rose, mais on est de retour. Il y avait un embouteillage, j’ai vu Max Lopez qui me connaît bien, donc ça m’a forcé à changer de côté et le gardien n’a pas anticipé. »