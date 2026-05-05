Antoine Griezmann veut finir en beauté, Manchester United prêt à claquer 170 M€

Antoine Griezmann veut prolonger le rêve

Demi-finale retour de Ligue des Champions entre Arsenal et l’Atlético de Madrid et l’enjeu est bien différent qu’en phase de ligue, encore plus pour Antoine Griezmann. Il reste tout au plus deux matches de Ligue des Champions pour la légende de l’Atléti, ce soir pouvant donc être le dernier en cas d’élimination. Malgré la pression et cette possible dernière, Antoine Griezmann est calme, tout le contraire de ce que transmet Diego Simeone au bord du terrain. Élu homme du match la semaine dernière au match aller, Griezmann veut emmener son équipe en finale et rêve de finir son aventure avec l’Atlético de Madrid en remportant cette fameuse Ligue des Champions qui lui échappe toujours. Le champion du monde 2018 s’est confié en conférence de presse hier : “Je visualise le match de demain, ce dont l’entraîneur et mes coéquipiers vont avoir besoin, pour arriver et savoir exactement ce que je dois faire. Et comme je l’ai dit avant, je ne suis pas du genre à me demander si c’est mon dernier ou avant-dernier match, mais à être bien mentalement, frais dans la tête et dans les jambes. Et j’ai envie de le jouer parce que j’ai beaucoup d’envie et de joie à donner.”

La suite après cette publicité

Manchester United va sortir le chéquier !

Manchester United a validé son retour en Ligue des Champions avec sa belle victoire contre Liverpool dimanche dernier. Le mercato s’annonce dépensier, comme souvent pour les Red Devils, encore plus quand il y a la C1 au bout. Selon le Daily Mail, Manchester United serait prêt à lâcher jusqu’à 170M d’euros pour son milieu de terrain afin de combler le départ de Casemiro, libre cet été. Les pistes s’appellent Carlos Baleba, Adam Wharton, Sandro Tonali ou encore Aurélien Tchouaméni. Le club mancunien a prévu de sortir le chéquier pour ce grand retour dans la plus belle des compétitions… reste à savoir qui finira par signer !

Harry Kane, arme fatale du Bayern Munich

“Tout ce que Kane sait faire”, écrit le journal L’Equipe. Buteur et passeur à l’aller, l’attaquant anglais nous a montrés la panoplie de son talent. Crucial dans la surface, capable de redescendre pour organiser le jeu et notamment dans les moments chauds, mais aussi de donner des ballons exceptionnels comme sur le but de Luis Diaz. Harry Kane est un mélange entre un attaquant moderne et un 9 des années 2000. Un renard des surfaces capable de se transformer en un fabuleux numéro 10, voilà l’arme fatale du Bayern Munich dont doit se méfier le PSG. Hugo Lloris l’a côtoyé pendant des années à Tottenham et il le connaît par cœur. “Harry Kane n’est pas une rock star mais une star”, explique le gardien français. Loin des strass, des paillettes et de tout ce qu’on peut avoir l’habitude de voir pour un joueur de son talent, Harry Kane veut retourner en finale de Ligue des Champions et rêve toujours de glaner le plus gros titre possible pour un joueur de club.