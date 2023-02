Ligue 1 : Lille intègre le top 5, Montpellier et Reims se baladent, Angers et Auxerre dos à dos

Le traditionnel multiplex du dimanche après-midi reprenait ses droits dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, avec quatre rencontres au programme. On commence ce Tour d’Hexagone avec la Decathlon Arena où le LOSC recevait le Racing Club de Strasbourg. Les hommes de Paulo Fonseca, dans une relation compliquée avec son président Olivier Létang, s’imposaient avec la manière face à la formation alsacienne et subtilisaient la cinquième place au Stade Rennais, grâce à un doublé de son buteur Jonathan David, qui devient deuxième meilleur réalisateur de L1. Néanmoins, avec ce onzième revers en championnat, le Racing de Mathieu Le Scornet restent 17e et ratent l’occasion de se sortir de la zone rouge.

La suite après cette publicité

Direction le Stade de la Mosson avec des retrouvailles spéciales, puisque Michel Der Zakarian, aujourd’hui entraîneur de Montpellier, accueillait son ancien club, le Stade Brestois, dans un duel de deux équipes de seconde partie de tableau voulant s’éloigner de la relégation. Après la déculottée héraultaise au match aller (7-0 pour le MHSC), les locaux s’offraient un large succès face aux Bretons. Les joueurs de MDZ pouvaient remercier leur adversaire Christophe Hérelle, buteur contre-son-camp avant de servir sur un plateau un penalty à Savanier, et profitaient du retour de suspension d’Elye Wahi, auteur du 3e but. Montpellier prend quatre points d’avance sur les 4 dernières places.

À lire

Folarin Balogun va mettre le feu à Arsenal

Reims impérial, Angers enchaîne un deuxième nul

Si les Pailladins croyaient finir sur un succès 4-0 avant l’annulation de l’arbitre sur le but de Christopher Jullien, le Stade de Reims ne se faisait pas prier et infligeait un lourd score à l’ESTAC (4-0). Les Champenois, maintenant invaincus sur leurs 15 dernières rencontres en championnat, se baladaient dans la moitié de terrain troyenne et concrétisaient rapidement leur ascendant par l’intermédiaire de Marshall Munetsi, d’abord buteur dans le premier quart d’heure avant de se muer en buteur pour la recrue hivernale Myziane Maolida. En seconde période, Folarin Balogun inscrivait sa 15e réalisation de l’exercice pour prendre la tête du classement des buteurs. Jens Cajuste paraphait le succès rémois et permettait aux siens, dirigés par Will Still, de passer provisoirement à la neuvième place.

La suite après cette publicité

Enfin, la dernière confrontation de ce multiplex concernait deux formations relégables, avec l’AJ Auxerre en déplacement au stade Raymond-Kopa pour y affronter l’Angers SCO, lanterne rouge du championnat depuis plusieurs semaines. Les Scoïstes débutaient parfaitement la rencontre en provoquant un CSC du Brésilien Raveloson dès l’entame de match, mais se faisait surprendre ensuite sur penalty, le tir à 11 mètres parfaitement transformé par Matthis Abline, prêté par le Stade Rennais. Ce dernier ratait l’occasion d’offrir les trois points de la victoire avec un autre penalty, finalement raté dans le temps additionnel de la seconde période. Les deux relégables ne bougent pas au classement et doivent rapidement réagir le week-end prochain (Angers à Strasbourg, Auxerre hôte de l’OL).

Les résultats complets du multiplex

Angers 1-1 Auxerre : Raveloson (csc, 2e) / Abline (pen, 22e)

Lille 2-0 Strasbourg : David (23e, 28e)

Reims 4-0 Troyes : Munetsi (10e), Maolida (44e), Balogun (50e), Cajuste (82e)

La suite après cette publicité

Montpellier 3-0 Brest : Herelle (csc, 4e), Savanier (pen, 17e), Wahi (54e)