Coupe du Monde 2026 : la préparation mouvementée de l’Écosse avant le Mondial

Après 28 ans d’absence, l’Écosse retrouve la Coupe du Monde cet été. La qualification arrachée face au Danemark lors d’un scénario digne d’un film hollywoodien avait mis le pays en ébullition. Steve Clarke et ses joueurs avaient terminé premiers de leur groupe. Et le tirage au sort n’avait pas été tendre : groupe C avec Haïti, le Maroc et le Brésil. Un groupe ouvert pour une nation qui rêvait de passer pour la première fois les phases de groupes d’une Coupe du Monde. Et en attendant le début de la compétition, la Tartan Army a vécu plusieurs péripéties qui ont inquiété ou inquiètent encore la presse locale.

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La première inquiétude, et pas des moindres, concerne le poste de gardien de but de la sélection. Steve Clarke a retenu trois gardiens pour ce Mondial : Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest) et Liam Kelly (Rangers). Un point commun saute immédiatement aux yeux : aucun des trois n’est titulaire dans son club. Pire encore, leur temps de jeu cumulé cette saison en club représente seulement 540 minutes au total, soit l’équivalent de six matchs complets. Craig Gordon, pressenti pour débuter, a 43 ans et n’a joué que trois rencontres avec Hearts cette saison, dont aucune depuis sa blessure à l’épaule en février. Angus Gunn, qui était le numéro un lors de l’Euro 2024 en Allemagne, n’a eu droit qu’à une seule mi-temps comme remplaçant à Nottingham Forest en Premier League. Liam Kelly ferme la marche avec trois apparitions avec les Rangers. Trois gardiens en manque total de rythme, à quelques jours d’une Coupe du Monde. C’est une situation qui avait fait grincer des dents la presse écossaise au moment de l’annonce de la liste.

Trois gardiens pour 540 minutes de jeu au total sur la saison

Et comme si ça ne suffisait pas, un autre coup dur est arrivé lors du premier match de préparation contre Curaçao. L’Écosse s’était pourtant imposée (4-1) sans trembler. Mais Billy Gilmour est sorti sur blessure dès la 42e minute. Le diagnostic n’a pas tardé avant de tomber : entorse du genou, forfait pour le Mondial. « Nous avons le regret d’annoncer que la blessure au genou subie par Billy Gilmour lors de la victoire contre Curaçao l’empêchera de participer à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 », a annoncé la Scottish FA dans un communiqué. Steve Clarke n’avait pas caché son désarroi : « Je suis dévasté pour Billy, car il a fait partie intégrante de notre campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Le moment de cette blessure est vraiment cruel et nous ressentons tous pour lui. » Scott McTominay, son coéquipier en club et sélection, s’était aussi dit « absolument dévasté ». Gilmour, pilier de l’équipe avec déjà 45 sélections au compteur, était l’un des joueurs les plus importants du système Clarke.

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Pour couronner le tout, les supporters eux-mêmes se retrouvent dans une situation kafkaïenne. Selon les informations du Times, relayées par la BBC, plusieurs centaines de fans écossais ont vu leur autorisation ESTA pour les États-Unis révoquée à quelques jours du coup d’envoi, alors qu’ils l’avaient obtenue depuis plusieurs mois. Sur le portail officiel, le statut "Authorization Approved" a été remplacé par "Travel Not Authorized" sans explication. Certains avaient déjà dépensé des milliers d’euros en billets d’avion, d’hôtel et d’entrées pour les matchs. Plusieurs craignent désormais de ne jamais fouler le sol américain pour voir leur équipe jouer. Une situation qui s’inscrit dans un contexte plus large de durcissement des conditions d’entrée aux États-Unis sous l’administration Trump.