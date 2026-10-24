FC Barcelone : la défaite face au PSG a eu une grosse conséquence

La première défaite de la saison du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain a provoqué une réaction immédiate dans le vestiaire catalan. Après plusieurs semaines marquées par des performances convaincantes et une attaque particulièrement efficace, les hommes d’Hansi Flick ont subi leur premier véritable coup d’arrêt face au club parisien. Mais plutôt que de céder à l’inquiétude, deux cadres de l’effectif ont décidé de prendre la parole pour remobiliser leurs partenaires. Selon SPORT, Raphinha a d’abord réuni ses coéquipiers à l’issue de la rencontre afin de tirer les enseignements de cette défaite. Le Brésilien a notamment insisté sur la nécessité d’analyser les erreurs commises pour éviter de les reproduire lors des prochains grands rendez-vous. Rodri a ensuite pris le relais. Arrivé cet été et déjà considéré comme l’un des leaders du groupe, le Ballon d’Or espagnol a rappelé que cette période de la saison était justement le moment idéal pour commettre des erreurs et progresser avant les échéances décisives.

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L’ancien milieu de Manchester City a surtout insisté sur les exigences du très haut niveau. Face aux meilleures équipes européennes, chaque détail compte et la moindre mauvaise décision peut faire basculer une rencontre. Rodri a ainsi demandé à ses partenaires de faire preuve de davantage de concentration et de lucidité dans les moments importants, deux éléments qui auraient notamment fait défaut contre le PSG. Un constat partagé par Hansi Flick et son staff, qui estiment que le Barça a surtout payé une mauvaise gestion de certaines situations plutôt qu’une véritable infériorité face à son adversaire. Malgré ce premier revers, l’ambiance resterait donc positive au sein du vestiaire barcelonais. Les joueurs seraient même ressortis plus soudés de cette rencontre, convaincus de disposer des qualités nécessaires pour rivaliser avec les meilleures formations du continent. À l’approche du Clásico face au Real Madrid, ces discussions pourraient prendre une importance particulière, tant les Catalans devront rapidement mettre en pratique les enseignements tirés de leur confrontation avec Paris.