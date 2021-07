Kevin-Prince Boateng pourrait bien arrêter sa carrière au Hertha Berlin

Arrivé au Hertha Berlin il y a une semaine, le milieu offensif ghanéen Kevin-Prince Boateng ne se voile plus la face. Dans un entretien accordé à Bild, le joueur de 34 ans a annoncé que le Hertha, qui est aussi son club formateur, serait la dernière étape de sa carrière : «c'est définitivement mon dernier arrêt. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais trop, c'est trop.»

L’ancien Milanais est également conscient de sa forme physique et de l’exigence de la Bundesliga, qu’il a connu durant cinq saisons et demi sous quatre maillots (Hertha, Borussia Dortmund, Schalke 04, Eintracht Francfort) : «je sais que je dois travailler. La Bundesliga est devenue encore plus athlétique, les gars sont encore plus jeunes. Ils peuvent tous courir sans fin. Heureusement, j'ai un bon jeu de position. Tout le monde sait quel âge j'ai. Je ne suis pas venu ici en disant que je suis Kevin-Prince Boateng, je dois jouer tous les matchs.»