André Villas-Boas s'associe à Citroën pour la bonne cause pour le rallye de Monte-Carlo

Passionné de sport automobile, André Villas-Boas s'associe à Citroën Racing et son pilote français Éric Camili à l'occasion de l'édition 2021 du rallye de Monte-Carlo, dans la catégorie WRC2, pour promouvoir l'Organisation Non Gouvernementale Ace Africa. Le technicien de l'OM et l'association espèrent que l'équipage connaîtra le même succès que l'an passé, avec une victoire finale

L'équipe portera exceptionnellement le nom «Race for Good » et sensibilisera les spectateurs et téléspectateurs au besoin de «fournir une aide quotidienne à des milliers de personnes dans le besoin en Afrique». Belle initiative.