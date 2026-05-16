CdM 2026 : un arbitre écarté par la FIFA après une enquête pour agression sexuelle
La FIFA a décidé de retirer Rob Dieperink de la liste des arbitres retenus pour la prochaine Coupe du Monde, après l’ouverture puis la clôture d’une enquête de la police métropolitaine à Londres visant des accusations d’agression sexuelle sur un mineur. Initialement sélectionné pour officier en tant qu’arbitre VAR lors du tournoi, le Néerlandais a vu sa situation évoluer après son interpellation en avril, avant que les autorités britanniques ne classent finalement le dossier sans poursuite.
Dans un communiqué relayé par The Athletic, l’instance mondiale du football a confirmé sa décision d’écarter l’officiel néerlandais, estimant qu’un remplacement serait effectué dans la liste. De son côté, la fédération néerlandaise (KNVB) a apporté son soutien à son arbitre, rappelant sa coopération totale avec les enquêteurs et la FIFA. Rob Dieperink, qui conteste fermement les accusations, a exprimé sa déception en évoquant une situation « dommage » et une accusation qu’il juge infondée, tout en regrettant de ne pas pouvoir participer à la compétition malgré la clôture rapide de l’affaire.
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