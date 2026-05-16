CdM 2026 : un arbitre écarté par la FIFA après une enquête pour agression sexuelle

La FIFA a décidé de retirer Rob Dieperink de la liste des arbitres retenus pour la prochaine Coupe du Monde, après l’ouverture puis la clôture d’une enquête de la police métropolitaine à Londres visant des accusations d’agression sexuelle sur un mineur. Initialement sélectionné pour officier en tant qu’arbitre VAR lors du tournoi, le Néerlandais a vu sa situation évoluer après son interpellation en avril, avant que les autorités britanniques ne classent finalement le dossier sans poursuite.

La suite après cette publicité

Dans un communiqué relayé par The Athletic, l’instance mondiale du football a confirmé sa décision d’écarter l’officiel néerlandais, estimant qu’un remplacement serait effectué dans la liste. De son côté, la fédération néerlandaise (KNVB) a apporté son soutien à son arbitre, rappelant sa coopération totale avec les enquêteurs et la FIFA. Rob Dieperink, qui conteste fermement les accusations, a exprimé sa déception en évoquant une situation « dommage » et une accusation qu’il juge infondée, tout en regrettant de ne pas pouvoir participer à la compétition malgré la clôture rapide de l’affaire.