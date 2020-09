Liga : Villarreal l'emporte sur le fil face à Eibar

Pour le compte du premier match de cette 2e journée de Liga, le Villarreal d’Unai Emery (7e) accueillait dans son stade de l’Estadio de la Ceramica, Eibar (10e). Auteur d’un match nul à domicile la semaine passée contre Huesca (1-1), le Sous-Marin jaune espérait lancer sa saison dès aujourd’hui une nouvelle fois sur sa pelouse. Très rapidement dans ce match, les joueurs d’Emery mettaient la main sur le ballon et pensaient ouvrir le score dès la 10e minute de jeu, avant que l’arbitre et la VAR ne viennent anéantir les espoirs des locaux en signalant un hors-jeu. Au retour des vestiaires, Eibar surprenait tout le monde et ouvrait le score sur une action en solitaire de Garcia Kike, qui trompait sans trembler le portier espagnol.

Vexé, le Sous-Marin jaune se réveillait quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Gerard Moreno qui, après un contrôle orienté de toute beauté, fusillait le portier adverse pour permettre à son équipe de revenir à la marque (1-1). Déterminé à l’emporter, Villarreal poussait dans les vingt dernières minutes et un Paco Alcacer lancé en profondeur esquivait bien le gardien pour pousser le cuir du bout du pied dans le fond du but (2-1). Menés, mais finalement sortis victorieux de ce match compliqué, les joueurs d’Unai Emery remportent ainsi leur premier match cette saison en Liga et prennent provisoirement la tête du championnat.