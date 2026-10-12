Bradley Barcola explique ce qui l’a convaincu de rejoindre Liverpool

Parti du PSG cet été pour la somme astronomique de 145 millions d’euros, Bradley Barcola a choisi Liverpool pour franchir un nouveau cap et découvrir la Premier League. Barré par une concurrence importante à Paris, notamment avec Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et plusieurs renforts offensifs, l’international français espérait trouver davantage de place chez les Reds. Pourtant, ses débuts sont compliqués : Liverpool occupe actuellement la neuvième place et reste sur une lourde défaite à Anfield face à Manchester City (0-3). Interrogé par Sky Sports, l’ailier est revenu sur les échanges qui l’ont convaincu de rejoindre le club entraîné par Andoni Iraola.

La suite après cette publicité

« Avant de signer, nous avons discuté du fait que je jouerais sur l’aile, que je ferais ce que je sais faire de mieux et que je jouerais avec beaucoup de vitesse. C’est pourquoi il a pensé que je correspondais bien à cette équipe », a expliqué Bradley Barcola. Malgré une adaptation encore délicate, le Français sait donc ce que son entraîneur attend de lui : évoluer sur le côté et exploiter ses qualités de vitesse. Face à Manchester City, il a également été utilisé dans un rôle de numéro 9 au fil de la rencontre, preuve qu’il peut être amené à dépanner dans l’axe. Reste désormais à trouver ses marques dans ce nouvel environnement et à concrétiser les attentes placées en lui.