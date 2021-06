Rennes et l'OM sur les traces de Suat Serdar

Cet été, l’Olympique de Marseille cherche visiblement à renforcer son milieu de terrain. Outre le Brésilien Gerson, que l’OM aurait engagé contre 20 M€ (hors bonus), les noms de Matteo Guendouzi (Arsenal) et Thiago Almada (Vélez Sarsfield) sont régulièrement cités. Mais d’après Bild, les Phocéens pisteraient également Suat Serdar (24 ans).

L’international allemand (4 sélections) évolue à Schalke 04. Milieu de terrain box to box, l’ancien joueur de Mayence est considéré comme l’un des meilleurs éléments de son effectif. Fort dans l’impact physique, bon dans les tirs de loin, Serdar doit faire partie de la vague de joueurs censés quitter Schalke 04 suite à la relégation du club. Concernant les modalités d’un éventuel départ, c’est le flou. Alors qu’il lui resterait un an de contrat, certains médias indiquent que le milieu pourrait partir librement à cause justement de cette relégation. Enfin, à noter que Rennes serait également sur le coup, tout comme l’Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen.