PSG : la réaction de Lucas Hernandez après le nul contre Strasbourg

Le Paris Saint-Germain a mené, a été mené et a finalement accroché le point du match nul contre le Racing Club de Strasbourg, ce vendredi soir, en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Lucas Hernández s’est arrêté au micro de Ligue 1+. L’ancien joueur du Bayern Munich regrette le but encaissé au début du second acte, mais applaudit la résilience de son équipe, même s’il souhaitait repartir avec les trois points de la victoire.

La suite après cette publicité

« C’est vrai qu’en deuxième mi-temps, on ne doit pas prendre ce but. Après revenir mener deux buts, ce n’est jamais facile. L’état d’esprit de l’équipe a été irréprochable. On a voulu gagner ce match. Malheureusement, on a pu accrocher que le nul. Maintenant, il faut se reposer, récupérer et prendre des forces pour le match de mardi (contre Leverkusen). Surpris par Strasbourg ? Ouais, après, on prend des buts que normalement, on ne doit pas prendre, on doit être plus solide que ça. Si on veut lutter pour ce championnat, il faut parfois être un peu plus agressif. Mais, voilà, c’est le foot, ils ont fait un bon match. Malheureusement, on a accroché que le nul, mais on voulait la victoire bien sûr », a indiqué le défenseur parisien. Au classement, le PSG est leader avec un point d’avance sur Strasbourg, second.