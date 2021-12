JT Foot Mercato : Mauricio Pochettino au centre des critiques avec le PSG

La suite après cette publicité

L'étau se resserre autour de Pochettino

Si le club de la capitale se maintient en tête du championnat sans trop de difficultés, l'ambiance ne semble pas incroyable en interne. C'est un peu la soupe à la grimace en coulisses, en particulier du côté de Mauricio Pochettino qui est à la peine. Le PSG n'a gagné que deux fois sur les cinq derniers matchs mais c'est surtout le visage sur le terrain qui est loin de rassurer… Les critiques dans la presse se multiplient de plus en plus, et même le clan Messi se met à douter de Pochettino. Bref, les temps sont durs pour le technicien argentin ! Mais il semblait loin d'être abattu en conférence de presse. Pour lui les critiques font partie du jeu.

Lewandowski ne digère pas le Ballon d'Or de Messi

Le Ballon d'Or a fait polémique cette année. Et l'affaire n'est pas encore totalement terminée car Robert Lewandowski est sorti du bois. Après les déclarations de son agent, c'est le Polonais lui même qui s'est exprimé… Et il en a gros sur le cœur. «J'ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire que j'étais heureux, au contraire. J'ai un sentiment d'impuissance.», a-t-il avoué. On se souvient que Messi avait demandé lorsqu'il avait récupéré le Ballon d'Or que Lewandowski soit le lauréat de l'édition 2020. Mais le principal intéressé ne l'a pas vraiment bien pris on dirait, puisqu'il a déclaré : «je voudrais que Messi soit sincère, que ce ne soient pas des mots creux». Le message est clair…

Le match arrêté entre l'OL et l'OM continue de faire réagir

Nouvel épisode dans l'affaire du match arrêté entre Lyon et l'OM, le 21 novembre dernier. Cette fois, c'est le comportement de Jean-Michel Aulas qui est pointé du doigt par l'arbitre Rudy Buquet. Le président lyonnais aurait carrément menacé ce dernier. «*La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex et ça ne va pas en rester là.» Le Comex c'est le Comité exécutif de la Fédération française de football, dont Aulas est effectivement membre. De son côté, le boss du club rhodanien a affirmé qu'il s'agissait de propos hors de leur contexte. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas a aussi fait parler de lui puisqu'il a fait une étonnante proposition, en ce qui concerne d'éventuelles sanctions pour son club… «Pour éviter d’arrêter à tort un match on pourrait permettre aux clubs de remplacer un joueur potentiellement blessé : donner la possibilité de rester à 11 comme dans le cas d’une commotion (6e remplaçant). Peut-être même que ça pourrait inciter le blessé à reprendre ?»