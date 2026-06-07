Mercato : le FC Barcelone ne lâche pas une star algérienne

Le mercato n’a même pas encore ouvert ses portes de manière officielle, mais le FC Barcelone a déjà très bien avancé. Déterminée à offrir un sacré effectif à Hansi Flick pour enfin aller au bout en Ligue des Champions la saison prochaine, la direction catalane a déjà mis 80 millions d’euros (bonus compris) sur la table pour recruter Anthony Gordon, dans une opération éclair tout sauf attendue. Puis, les Barcelonais souhaitent aussi enrôler divers joueurs comme Bernardo Silva, désormais suivi par le Real Madrid, ainsi que Julian Alvarez.

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Le dossier de l’Argentin risque d’ailleurs de passionner l’Espagne tout au long de l’été, et les négociations entre les Barcelonais et l’Atlético de Madrid s’annoncent particulièrement longues. Un défenseur pourrait aussi être enrôlé d’ici la fin août. En parallèle de ces dossiers, les scouts barcelonais supervisent et suivent aussi d’autres jeunes joueurs à travers le Vieux Continent.

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Le Barça scoute plusieurs jeunes

Comme l’indique Mundo Deportivo, le champion d’Espagne est toujours à la recherche de jeunes talents, qui viendraient complémenter les nombreuses pépites sorties de La Masia. Lennart Karl (Bayern Munich), Kees Smit (AZ Alkmaar), Rodrigo Mora (Porto) et Lewis Miley (Newcastle) sont ainsi sur les tablettes de la cellule de recrutement catalane.

Et ce n’est pas tout, puisque le Barça n’a pas lâché Ibrahim Maza. La presse espagnole avait déjà, il y a quelques mois, évoqué un intérêt barcelonais pour le joueur du Bayer Leverkusen. Mundo Deportivo confirme que l’intérêt blaugrana pour le milieu offensif de 20 ans toujours d’actualité, aussi suivi par d’autres gros clubs européens comme Manchester City. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 28 rencontres de Bundesliga cette saison, Maza est sous contrat jusqu’en 2030 et sa valeur marchande est estimée à 45 millions par Transfermarkt.