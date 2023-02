Monaco - PSG : la joie de Mohamed Camara après la victoire monégasque

Après la belle victoire monégasque face à l’ogre parisien (3-1), Mohamed Camara est revenu sur l’importance de ce succès au micro du diffuseur de la rencontre. «Avant le match, on en avait parlé déjà. On avait dit c’était un match capital pour nous. Il fallait gagner ce match et on a pris les trois points», a tout d’abord confié le milieu de 23 ans.

Mohamed Camara est ensuite revenu sur la stratégie mise en place par l’entraineur monégasque dans cette rencontre. «Le coach avait mis un système en place pour contredire le jeu parisien et on a profité de nos forces pour tuer le match» a conclu le joueur monégasque avec un sourire. De bon augure pour la suite de la saison de Monaco qui est désormais deuxième de Ligue 1.

