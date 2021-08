UEFA : les 3 nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année sont connus

Après avoir dévoilé les noms de tous les éléments nommés pour le titre de «meilleurs joueurs de l'année en Ligue des Champions», l'UEFA vient de dévoiler les trois nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison 2020/2021.

Sans surprise, on retrouve trois stars ayant disputé la dernière finale de la Ligue des Champions : Kevin De Bruyne (Manchester City,) N'Golo Kanté (Chelsea) et Jorginho (Chelsea). Si les deux derniers ont l'avantage d'avoir remporté la coupe aux grandes oreilles, Jorginho a les faveurs des pronostics grâce au sacre de l'Italie à l'Euro.

