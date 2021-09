MU : Ole Gunnar Solskjaer voit Cristiano Ronaldo jouer jusqu'à ses 40 ans

C'est un secret de Polichinelle : l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo (36 ans) est irréprochable, tellement que le quintuple Ballon d'Or en a inspiré certains de ses coéquipiers à Manchester United. Et en conférence de presse, son entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjaer a confirmé l'exemplarité de la superstar portugaise, qui peut encore évoluer au haut-niveau pour quelques saisons supplémentaires.

« Je ne serais pas surpris s'il jouait encore à 40 ans. La façon dont il prend soin de lui, c'est la clé, c'est la clé de tout. Il a mis chaque once d'énergie et d'efforts pour devenir le joueur qu'il est. Sa mentalité est toujours parfaite et ce n'est qu'un désir qui vient du plus profond de son être. Il va continuer jusqu'à ce que ses jambes ou même sa tête disent : "Non, c’est fini, j'ai tout donné maintenant." »