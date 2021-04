Chelsea : Antonio Rüdiger et Kepa en sont venus aux mains !

Lendemain de défaite à Londres. Les esprits étaient chauds à l'entraînement du Chelsea Football Club. Balayés 5-2 par West Bromwich Albion à Stamford Bridge, à dix contre onze après l'exclusion de Thiago Silva, les Blues se sont réveillés avec la gueule de bois. Réunis par Thomas Tuchel pour un entraînement et une tentative d'explication, les joueurs n'étaient pas tous dans leur assiette.

Comme rapporté par le Daily Telegraph, les esprits se sont échauffés à Cobham, lorsqu'Antonio Rüdiger a asséné un tacle à retardement à Kepa Arrizabalaga. Le portier espagnol et le défenseur allemand se sont ensuite bousculés et ont dû être séparés. Thomas Tuchel a invité son compatriote à rejoindre les vestiaires prématurément. Et ce dernier se serait ensuite excusé auprès de son coéquipier. Pour rappel, les deux joueurs étaient restés sur le banc hier, à l'occasion de la première défaite de Thomas Tuchel depuis sa prise de fonction à Chelsea.