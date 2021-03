Rennes : Florian Maurice en dit plus sur le profil du coach recherché

La suite après cette publicité

Contre toute attente, Julien Stephan a donné sa démission au Stade Rennais. Comme évoqué en conférence de presse par la direction bretonne, le SRFC n’a pas eu d’autre choix que de l’accepter. A peine remis de ce coup sur la tête, le directeur sportif rennais Florian Maurice a avoué lui chercher un successeur et affirme avoir reçu déjà beaucoup de propositions. « On travaille sur l'avenir. Depuis ce matin j'ai reçu 70 textos et propositions d'entraîneur. On est amené à travailler là-dessus. Il faut qu'on soit calme, il ne faut pas prendre de décision hâtive. La première c'est de demander à Philippe (Bizeul, ndlr) de prendre le poste d'entraîneur. Derrière on va travailler pour trouver la meilleure solution. »

Une solution évidemment temporaire puisque Maurice travaille déjà sur la succession de Julien Stephan. Et voici le profil du coach recherché : « le profil ? C'est quelqu'un qui rentrera dans le projet du Stade Rennais, capable de développer du jeu, des joueurs, de faire confiance aux jeunes du centre de formation, voilà ce qu'on demandera à l'entraîneur. » Reste désormais à trouver qui sera l’heureux élu.