La Ligue 1 lance son appel d’offres pour la période 2027-2032

La Ligue de football professionnel (LFP) a officiellement lancé, ce mardi, son appel d’offres pour les droits de diffusion de la Ligue 1 sur la période 2027-2032 selon L’Equipe. Comme annoncé, un lot unique regroupant l’intégralité des rencontres est proposé aux candidats, avec deux possibilités : obtenir l’exclusivité de la diffusion du championnat pendant cinq saisons ou celle de la distribution de Ligue 1+, la plateforme actuelle de la LFP.

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Une nouvelle formule rendue possible par la loi du 3 août 2026, qui vise notamment à faciliter l’arrivée de nouveaux diffuseurs. Malgré cette exclusivité, le futur attributaire pourra sous-licencier une partie des rencontres à d’autres opérateurs afin de réduire le coût de son acquisition ou de partager la diffusion. Les candidats ont jusqu’au 3 décembre pour transmettre leurs offres, avec la possibilité d’organiser un second tour si les meilleures propositions présentent un écart inférieur à 10 %.