Menu Rechercher
Commenter 6
Premier League

Aston Villa : Unai Emery n’a pas salué Mikel Arteta après la lourde défaite contre Arsenal

Par Allan Brevi
1 min.
Unai Emery entraîne maintenant Villarreal @Maxppp
Arsenal 4-1 Aston Villa

Au coup de sifflet final de la large victoire d’Arsenal face à Aston Villa (4-1), un détail n’est pas passé inaperçu. Unai Emery n’a pas attendu Mikel Arteta pour la traditionnelle poignée de mains d’après-match, quittant rapidement la pelouse de l’Emirates Stadium pour rejoindre les vestiaires. Une scène qui a surpris son homologue espagnol, visible à l’écran en train de chercher Emery, et qui a rapidement suscité des interrogations sur une possible tension entre les deux techniciens après la claque subie par les Villans.

La suite après cette publicité
The Nomad Post.
Mikel Arteta was wondering where Unai Emery was.
Voir sur X

Interrogé après la rencontre, Emery a toutefois balayé toute polémique, assurant qu’il s’agissait simplement de sa routine habituelle. « Ma routine est toujours la même : serrer la main et rentrer. J’ai attendu, mais il était avec son staff, alors je suis entré. Il faisait froid », a-t-il expliqué au micro de Sky Sports. Une version confirmée par Arteta, qui n’a vu aucun problème dans cet épisode, estimant que « cela fait partie du jeu ». De son côté, sur le plan sportif, le manager des Gunners a surtout savouré la prestation de son équipe, soulignant une seconde période maîtrisée et une efficacité retrouvée, permettant à Arsenal de conforter sa place de leader en Premier League.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Aston Villa
Unai Emery
Mikel Arteta

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Aston Villa Logo Aston Villa
Unai Emery Unai Emery
Mikel Arteta Mikel Arteta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier