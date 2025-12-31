Aston Villa : Unai Emery n’a pas salué Mikel Arteta après la lourde défaite contre Arsenal

Au coup de sifflet final de la large victoire d’Arsenal face à Aston Villa (4-1), un détail n’est pas passé inaperçu. Unai Emery n’a pas attendu Mikel Arteta pour la traditionnelle poignée de mains d’après-match, quittant rapidement la pelouse de l’Emirates Stadium pour rejoindre les vestiaires. Une scène qui a surpris son homologue espagnol, visible à l’écran en train de chercher Emery, et qui a rapidement suscité des interrogations sur une possible tension entre les deux techniciens après la claque subie par les Villans.

Interrogé après la rencontre, Emery a toutefois balayé toute polémique, assurant qu’il s’agissait simplement de sa routine habituelle. « Ma routine est toujours la même : serrer la main et rentrer. J’ai attendu, mais il était avec son staff, alors je suis entré. Il faisait froid », a-t-il expliqué au micro de Sky Sports. Une version confirmée par Arteta, qui n’a vu aucun problème dans cet épisode, estimant que « cela fait partie du jeu ». De son côté, sur le plan sportif, le manager des Gunners a surtout savouré la prestation de son équipe, soulignant une seconde période maîtrisée et une efficacité retrouvée, permettant à Arsenal de conforter sa place de leader en Premier League.