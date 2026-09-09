Menu Rechercher
Commenter 5
UEFA Nations League

Belgique : Thibaut Courtois confirme sa pause internationale

Par Sasha Nahon
1 min.
Thibaut Courtois est auteur de trois arrets contre le Sénégal. @Maxppp

Thibaut Courtois ne disputera pas la prochaine Ligue des Nations avec la Belgique. Après la victoire du Real Madrid face à l’Inter Milan en Ligue des Champions (2-1), le gardien de 34 ans a confirmé sa décision de mettre temporairement sa carrière internationale entre parenthèses. Le Madrilène manquera donc notamment la double confrontation face à la France, le 28 septembre à Bruxelles puis le 5 octobre à Saint-Denis. Un choix effectué après un échange avec le nouveau sélectionneur belge, Mark van Bommel, et motivé par sa volonté de se concentrer sur sa condition physique et ses performances avec le Real.

La suite après cette publicité

Courtois n’envisage toutefois pas de tourner définitivement la page des Diables Rouges et pourrait revenir en vue de l’Euro 2028. Il sait néanmoins qu’il devra alors regagner sa place. « Mark van Bommel m’a répondu qu’il ne pouvait pas me garantir une place de titulaire. Si le gardien qui dispute la Ligue des nations réalise de bonnes performances, le sélectionneur pourrait lui faire confiance à nouveau », a expliqué le portier belge. Lors du dernier Mondial, Courtois avait dû céder sa place à Senne Lammens en raison d’une blessure lors du quart de finale perdu contre l’Espagne (1-2).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Belgique
Thibaut Courtois

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Belgique Flag Belgique
Thibaut Courtois Thibaut Courtois
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier