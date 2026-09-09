Belgique : Thibaut Courtois confirme sa pause internationale

Thibaut Courtois ne disputera pas la prochaine Ligue des Nations avec la Belgique. Après la victoire du Real Madrid face à l’Inter Milan en Ligue des Champions (2-1), le gardien de 34 ans a confirmé sa décision de mettre temporairement sa carrière internationale entre parenthèses. Le Madrilène manquera donc notamment la double confrontation face à la France, le 28 septembre à Bruxelles puis le 5 octobre à Saint-Denis. Un choix effectué après un échange avec le nouveau sélectionneur belge, Mark van Bommel, et motivé par sa volonté de se concentrer sur sa condition physique et ses performances avec le Real.

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Courtois n’envisage toutefois pas de tourner définitivement la page des Diables Rouges et pourrait revenir en vue de l’Euro 2028. Il sait néanmoins qu’il devra alors regagner sa place. « Mark van Bommel m’a répondu qu’il ne pouvait pas me garantir une place de titulaire. Si le gardien qui dispute la Ligue des nations réalise de bonnes performances, le sélectionneur pourrait lui faire confiance à nouveau », a expliqué le portier belge. Lors du dernier Mondial, Courtois avait dû céder sa place à Senne Lammens en raison d’une blessure lors du quart de finale perdu contre l’Espagne (1-2).