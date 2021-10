Ligue Europa : le Bayer Leverkusen arrache le nul contre le Betis, Braga et le Rapid Vienne s'imposent

Alors que la rencontre entre la Lazio et l'Olympique de Marseille s'est achevée sur un score de 0-0, il y avait d'autres matches de Ligue Europa. Dans le groupe G, le Bayer Leverkusen se déplaçait sur la pelouse du Real Betis Balompié pour essayer de s'affirmer en première position. Alors que le Celtic s'était relancé en gagnant 2-0 contre Ferencvaros, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité. Si Borja Iglesias a ouvert le score sur penalty (75e), Robert Andrich a répondu dans la foulée (82e). Avec ce match nul 1-1, le Betis et le Bayer comptent 7 points et 4 unités d'avance sur le Celtic.

Situés dans le groupe D, Fenerbahçe et Antwerp se sont neutralisés avec un match nul 2-2. Mbwanna Samatta a ouvert le score pour les Belges (2e) avant qu'Enner Valencia réponde d'un doublé (21e et 45e). En seconde période, Pieter Gerkens a arraché le match nul (62e) pour la formation flamande. Dans le groupe F, l'Étoile Rouge de Belgrade a conservé sa première place en accrochant un nul contre Midtjylland (1-1). Les Serbes comptent 7 points et gardent une unité d'avance sur Braga qui a fait tomber Ludogorets (1-0). Dans le groupe H enfin, le Rapid Vienne s'est relancé en dominant le Dinamo Zagreb (2-1) et revient à hauteur des Croates et de Genk. West Ham reste le leader du groupe avec trois points d'avance sur ses trois poursuivants.

Les matches de la soirée

Real Betis Balompié 1-1 Bayer Leverkusen : B. Iglesias (75e, sp) pour le Betis; R. Andrich (82e) pour le Bayer

Fenerbahçe 2-2 Antwerp : E. Valencia (21e et 45e) pour Fenerbahçe; M. Samatta (2e) et P. Gerkens (62e) pour Antwerp

Lazio 0-0 Olympique de Marseille

Ludogorets 0-1 Braga : R. Horta (7e) pour Braga

Rapid Vienne 2-1 Dinamo Zagreb : M. Grull (9e) et M. Hofmann (34e) pour le Rapid Vienne; M. Orsic (24e) pour le Dinamo Zagreb

Midtjylland 1-1 Étoile Rouge de Belgrade : Dyrh (78e) pour Midtjylland; Ivanic (58e) pour Belgrade

Le classement des poules de Ligue Europa