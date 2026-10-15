La sortie d’Achraf Hakimi sur son rêve de Ballon d’Or

Nommé comme la saison dernière parmi les 30 finalistes pour le Ballon d’Or, Achraf Hakimi espère avant tout voir un Parisien triompher, un an après le sacre d’Ousmane Dembélé (Hakimi avait terminé 6e). Interrogé par CBS après la victoire du PSG hier soir face à Manchester City (2-4), l’international marocain a avoué qu’il espérait remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles, mais sans en faire une obsession.

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«J’espère qu’un joueur du PSG pourra ramener ce trophée à Paris et qu’on le célébrera avec les supporters et l’équipe. Si j’espère le gagner ? C’est un trophée spécial, tout le monde veut le gagner mais même si je ne le gagne pas, je suis très heureux d’être nommé. Pour moi, le plus important, ce sont les trophées collectifs.»