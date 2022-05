Liga Portugal : le FC Porto sacré champion grâce à sa victoire contre Benfica !

Avec ses six points d'avance sur le Sporting CP à deux journées de la fin de la saison, le FC Porto n'avait besoin que d'un match nul sur le terrain de son rival, le Benfica Lisbonne (3e) qui est assuré de terminer la saison sur la troisième marche du podium, pour s'adjuger le titre de champion. Une mission plus que faisable puisque lors des 8 dernières confrontations entre les deux clubs, le FC Porto n'a jamais connu la défaite. Après une première mi-temps équilibrée, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge.

La suite après cette publicité

Le match se décantait en début de seconde période avec l'ouverture du score de l'inévitable Nunez, venu gâcher la fête, mais le but était finalement refusé après intervention de la VAR. Finalement, en fin de rencontre, Zaidu offrait la victoire aux visiteurs (0-1, 90e+4) qui pouvaient exulter ! Le FC Porto est donc sacré champion du Portugal pour la 30e fois de son histoire. Les hommes de Sergio Conceicao ont réalisé une excellente saison en championnat, ne perdant qu'une seule fois, inscrivant 84 buts et encaissant seulement 22 pions.