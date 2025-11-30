Les terribles regrets de Carles Aleñá sur son passage au Barça

Formé au Barça, Carles Aleñá n’a disputé que 44 matchs sous les couleurs catalanes et évolue désormais à Alavés après un passage à Getafe (2021-2025). Dans un entretien accordé à Sport, le milieu de terrain de 27 ans est revenu sur son passage au Barça : « quitter le club n’a pas été facile, car j’y avais passé toute ma vie. Mais quand on a l’impression de ne pas avoir sa place et que, quoi qu’on fasse, on ne correspondra jamais à leur plan, il faut aussi du courage pour aller de l’avant et se sentir important et apprécié ailleurs. »

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas ce qui m’a manqué. La régularité est sans doute la plus difficile à trouver. Malgré tout, j’ai fait de bons matchs. Il est vrai qu’à l’époque, il y a eu une période avec Valverde. Après le premier match de championnat à Bilbao, j’étais titulaire et il m’a remplacé à la mi-temps. Ensuite, je n’ai plus été sélectionné pendant quatre mois. Je pense que ça m’a un peu affecté mentalement, psychologiquement, car je ne m’y attendais pas. Et c’est à ce moment-là que j’ai décidé de partir au Betis. Il me manquait la patience, le calme nécessaire pour redresser la situation. Je voulais partir trop vite. Ce sont des erreurs, des décisions qu’on prend quand on est jeune, parce qu’on a soif de jouer, parce qu’on voulait conquérir le monde », a ajouté le natif de Mataró.