Coventry promu en Premier League

Après 25 ans d’attente, Coventry est de retour en Premier League. Le club anglais a officiellement validé sa montée ce vendredi soir suite à son match nul obtenu face à Blackburn (1-1). Avec ce résultat, les hommes de Frank Lampard ne peuvent désormais plus être rejoints par Milwall, troisième et barragiste de Championship avec 73 points.

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Coventry aura encore trois rencontres pour s’assurer le titre de champion, qui ne fait plus vraiment de doutes. Avec 86 points, le leader a déjà un matelas confortable de 11 points devant Ipswich, deuxième. Pour rappel, Frank Lampard avait été nommé la saison dernière à la tête du club, alors 17e de Championship.