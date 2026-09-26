Un grand ménage se prépare au FC Barcelone !

Qu’il est bon d’être supporter du FC Barcelone en ce début de saison 2026-2027. Un collectif séduisant, des individualités étincelantes, une domination totale en Liga avec 7 victoires en autant de rencontres, 31 buts marqués et seulement 7 encaissés. Oui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le club catalan roule sur la concurrence. Pour autant, la direction des Blaugranas a déjà commencé à préparer son prochain mercato avec une idée claire : après avoir accéléré son recrutement cet été, elle devra désormais générer des revenus importants grâce aux ventes. En effet, le board des Culers a bien conscience que les prochains mois pourraient être plus complexes sur le plan financier et souhaite donc profiter au maximum de la marge offerte par la règle du 1:1.

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Araujo et Ter Stegen, deux dossiers prioritaires

Pour rappel, le Barça anticipe d’ores et déjà son retour à Montjuïc et les revenus liés aux transferts pourraient devenir essentiels dans la construction du futur effectif. Comme indiqué par Sport, ce samedi, l’objectif est donc de préparer dès maintenant plusieurs opérations susceptibles d’apporter des ressources financières significatives, tout en réduisant une masse salariale qui reste particulièrement surveillée. Parmi les dossiers prioritaires figure celui de Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen est actuellement à Liverpool dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat qui pourrait atteindre 55 millions d’euros. Au Barça, les dirigeants seraient optimistes quant à la possibilité de voir cette option être levée.

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Ces dernières semaines, Araujo réalise de bonnes performances en Angleterre et son niveau actuel pourrait favoriser un transfert définitif. Les Reds disposent par ailleurs des moyens financiers nécessaires pour mener à bien une telle opération. Reste toutefois une inconnue : le profil du défenseur correspond-il réellement à la politique habituelle du club anglais, qui privilégie généralement des joueurs plus jeunes lorsqu’il réalise des investissements importants ? Barcelone estime toutefois, de son côté, que les conditions seraient aujourd’hui réunies pour envisager sérieusement une vente définitive l’été prochain. L’autre dossier stratégique concerne Marc-André ter Stegen, mais l’enjeu est différent.

3 autres joueurs sacrifiés ?

En effet, le Barça ne mise pas forcément sur une énorme indemnité de transfert, mais surtout sur l’économie salariale que représenterait son départ définitif. Alors que le club catalan a déjà accepté de prendre en charge une partie importante de son salaire dans le cadre de ses prêts à Gérone puis à l’Ajax, cette opération revêt également un caractère déterminant pour préparer la suite. À Amsterdam, le gardien allemand retrouve d’ailleurs du temps de jeu et a également effectué son retour en sélection nationale, ce qui pourrait contribuer à revaloriser sa situation sportive. Le Barça espère ainsi qu’un transfert permanent pourra être conclu à l’été prochain, permettant surtout de libérer une masse salariale conséquente alors que Ter Stegen entrera dans la dernière année de son contrat. Mais ce n’est pas tout.

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Outre ces deux opérations, le club souhaite également trouver une solution définitive pour Marc Casadó, dont la situation n’a pas encore trouvé d’issue satisfaisante, tandis que d’autres joueurs défensifs pourraient être concernés par le marché des transferts. Alejandro Balde et Jules Koundé figurent notamment parmi les actifs susceptibles de susciter l’intérêt de plusieurs clubs et de générer des revenus importants. Vous l’aurez compris, la stratégie du board catalan est claire et un grand ménage se prépare dans les mois à venir. De nombreux départs qui pourraient finalement permettre au Barça de renflouer ses caisses, d’assainir ses finances mais également de réinvestir une partie de cette rentrée d’argent pour rester compétitif. Affaire(s) à suivre…