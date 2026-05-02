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Le PSG et le Bayern Munich font enrager Mikel Arteta

Mikel Arteta a apprécié regarder le déjà légendaire PSG-Bayern en demi-finale aller. Selon le technicien d’Arsenal, ses deux principaux concurrents en Ligue des Champions ont un avantage sur lui : la faiblesse de leur championnat.

Par Maxime Barbaud
2 min.
Luis Enrique aux côtés de Mikel Arteta @Maxppp

Le monde du football a encore les yeux ébahis lorsqu’on évoque le PSG-Bayern de mardi soir (5-4). Cette demi-finale de Ligue des Champions restera dans l’histoire comme l’un des plus grands matchs de la compétition, entre les deux favoris à la victoire finale. Même Mikel Arteta a apprécié le spectacle, lui qui jouait le lendemain l’autre demi-finale sur la pelouse de l’Atlético de Madrid avec son équipe d’Arsenal (1-1). En cas de qualification, il devra affronter l’un des deux mastodontes s’il veut gagner cette fameuse C1.

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«Quand je repense à ce match, PSG-Bayern, c’est probablement le meilleur match auquel je n’ai jamais assisté, tant par la qualité des deux équipes que par la qualité individuelle des joueurs. Je n’ai jamais rien vu de tel», assure le coach espagnol en conférence de presse. Il dresse néanmoins un constat. D’après lui, les Parisiens et les Bavarois peuvent offrir cette intensité pendant 90 minutes car ils sont tout simplement plus frais. «Quand je vois le temps de jeu et la fraîcheur de ces joueurs, je ne suis pas surpris.»

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La trop grande concurrence en Premier League pénalise Arsenal en Ligue des Champions

Il poursuit son explication qui est due au niveau des différents championnats et à leur densité. «Pour atteindre un tel niveau, il faut être en pleine forme. La différence entre les championnats et leur style de jeu est flagrante. Il suffit de regarder les statistiques récentes pour s’en convaincre. On compare deux mondes différents. On ne peut pas comparer un aspect sans contexte, ce serait injuste.» En d’autres termes, la Premier League n’offrirait aucun répit tant la concurrence est grande et limite les rotations d’effectif, en comparaison à la Ligue 1 et à la Bundesliga.

Pour Arteta, la domination du PSG et du Bayern sur leur scène nationale respective permet d’«avoir tous les joueurs disponibles et au top de leur forme.» A côté de cela, Arsenal termine difficilement sa saison, notamment en raison de blessures de joueurs importants. Pour ce samedi face à Fulham, Havertz, Timber et Merino sont absents et la victoire est impérative pour repousser Manchester City. «Quand on parle des deux autres équipes l’autre soir (PSG et Bayern), combien de joueurs étaient disponibles ? Tous, à leur meilleur niveau. C’est le plus important.» Arteta va pourtant devoir faire avec.

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