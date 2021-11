JT Foot Mercato : une équipe de France record en 2021

La suite après cette publicité

Des records en pagaille pour les Bleus

Une année 2021 qui se termine en beauté pour l'Equipe de France. Et s'imposant, non sans difficulté face à la Finlande (0-2) pour son dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, les Bleus achèvent cette année civile en terminant invaincus. Pour rappel, l'élimination à l'Euro contre la Suisse aux tirs au but n'est pas comptabilisée comme une défaite. Avec cette victoire en Finlande, la sélection tricolore prolonge sa série d'invincibilité à l'extérieur de 13 matchs, qui s'étend de septembre 2010 à novembre 2021. Autre record égalé qui s'étendait de septembre 1999 à octobre 2000, celui du nombre de buts marqués consécutivement. En effet, les Bleus ont toujours marqué dans les 18 derniers matchs pour un total de buts de 41 réalisations. Des chiffres impressionnants.

Lionel Messi rassure sur son état de santé

Alors que Léo Messi se remettait d'une blessure au genou, ce dernier s'est envolé avec l'Argentine. Ce qui a provoqué pas mal de remous du côté du PSG, particulièrement agacé par cette décision de l'Albiceleste. A l'arrivée, la Pulga a disputé un petit quart d'heure face à l'Uruguay et l'intégralité de la rencontre face au Brésil. Et tout ça, sans rechuter. L'intéressé a donc fait une mise au point sur son état physique qui devrait rassurer le club parisien. «Ça fait beaucoup de temps que je ne joue pas. Ç’a été un match avec une très forte intensité et il me manque du rythme. J’ai été arrêté pendant un petit moment et ce n’est pas facile de jouer un match avec autant de rythme, mais par chance, je vais bien. J’espère bien terminer l’année. »

Neymar fait de nouveau parler de lui

Touché aux adducteurs, Neymar n'a pas participé au choc face à l'Argentine, préférant rentrer à Paris pour se soigner, en vue du choc face à Manchester City en Ligue des Champions la semaine prochaine. Mais pourtant, le Brésilien fait encore parler de lui. La faute à une révélation de l'émission sportive Os donos da bola qui a diffusé des images du joueur parisien faisant la fête à Sao Paulo le week-end qui a précédé l'annonce de sa blessure. Un timing qui interpelle, car après cette fameuse virée nocturne, l'international auriverde se serait donc plaint des adducteurs. Un nouvel écart qui passe très mal au pays où son hygiène de vie est pointée du doigt...