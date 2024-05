Tunisie : une liste toujours sans Hannibal Mejbri

Si du côté de l’Europe, les sélections dévoilent leurs listes pour l’Euro qui va arriver dans 3 semaines, du côté du continent africain, on s’apprête à disputer les 3e et 4e journées des qualifications au Mondial 2026. Dans ce sens, ce mercredi, la Tunisie vient de dévoiler son groupe pour les deux matches face à la Guinée équatoriale et la Namibie.

Pour ces deux matches, le sélectionneur Montasser Louhichi, en intérim depuis le départ de Jalel Kadri, a décidé de se passer encore une fois d’Hannibal Mejbri. Le jeune milieu de Manchester United n’est pas convoqué tout comme Youssef Msakni et Mouez Hassan. A noter le retour de de Mortadha Ben Ouanes et Ghaylane Chaalali ou encore la présence de Elyes Skhiri, Aissa Laidouni et Hamza Rafia.