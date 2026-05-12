Real Madrid : Wesley Sneijder prend la défense de Kylian Mbappé

Critiqué ces dernières semaines avec de plus en plus de voix en Espagne qui pousse pour son départ du Real Madrid, Kylian Mbappé (27 ans) est particulièrement tancé. Alors que plus de 50 millions de personnes ont signé une pétition demandant son départ de la Casa Blanca, l’ancien Madrilène Wesley Sneijder a pris sa défense dans un entretien pour Hard Rock Bet.

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«Nous sommes tous des moutons. Si une personne y va, les autres suivent automatiquement. Certains ne savent probablement même pas ce qu’ils signent. Mais au final, il a aussi été très important pour l’équipe. Il a marqué beaucoup de buts et il y a eu une période où il portait le Real Madrid, notamment lorsqu’il y avait des blessures et des problèmes avec Vinícius Júnior, par exemple ; lui était toujours là. À un moment donné, ils ont commis une erreur avec son genou. Il n’était pas en forme durant cette période. D’après ma propre expérience, lorsque vous n’êtes pas à 100 %, vous ne pouvez pas performer au plus haut niveau. Surtout au Real Madrid, avec toute la pression, c’est extrêmement intense et très difficile […] Il faut être avec l’équipe. Mais en même temps, je pense qu’il reste l’un des meilleurs attaquants du monde. S’il y a un entraîneur capable de gérer cela, alors ce genre de situation n’arrivera probablement pas. Donc, ce n’est pas seulement sa faute, c’est aussi la faute de tout l’environnement du Real Madrid», a-t-il notamment déclaré.