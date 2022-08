TFC : ça bouge pour Kalidou Sidibé

Cet été, Kalidou Sidibé a fait son retour au TFC. Mais le milieu de terrain ne restera pas chez les Pitchounes, le club comme le joueur souhaitant avancer séparément. Un départ est donc à l’ordre du jour pour cet élément qui a fait le bonheur de Quevilly-Rouen la saison dernière sous la forme d’un prêt. QRM espère d’ailleurs toujours le récupérer définitivement, tout comme Nîmes, qui a tâté le terrain.

Mais la concurrence est féroce. Selon nos informations, une écurie turque ainsi qu’un club allemand sont très intéressés et ont même de l’avance à l’heure actuelle. De plus, des clubs de première division au Portugal et en Arabie Saoudite suivent aussi son cas de près. Rappelons que Kalidou Sidibe est en fin de contrat dans un an, en juin 2023.