PSG : Neymar annonce la couleur pour la saison à venir !

Invité d'un live Facebook, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar, a profité de l'occasion pour annoncer la couleur. Confiant, prêt physiquement et déterminé avant de débuter une nouvelle saison sous le maillot parisien, l'international brésilien n'a pas caché ses ambitions. L'objectif ? Tout rafler sur son passage.

«Cette saison, tous les tirs vont rentrer, les coups francs, les têtes... Je me sens bien. Je suis confiant ! Je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances», a ainsi assuré l'ancien joueur du FC Barcelone. La Ligue 1 et l'Europe sont prévenus, Neymar veut tout casser. Pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier.