Arsenal et Newcastle finalisent le transfert de Bruno Guimarães pour 93 M€

L’Olympique Lyonnais peut avoir le sourire. Le club rhodanien pourrait toucher un joli chèque en cas de transfert de Bruno Guimarães. Au moment de sa vente aux Magpies pour 50,1 M€ le 30 janvier 2022, les pensionnaires du Groupama Stadium avaient inclus un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. Et cela risque d’arriver puisque l’international auriverde est de plus en plus proche d’un départ vers Arsenal. Depuis des semaines, les Gunners ont identifié le milieu de terrain comme le renfort idéal dans l’entrejeu.

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Un joueur convaincu par le projet des Londoniens, avec lesquels il s’est déjà entendu sur un contrat de 5 ans. Mais Arsenal devait encore faire le plus gros du travail en tentant de convaincre les Toons de lâcher leur joueur sous contrat jusqu’en 2028. Au départ, cette mission semblait très compliquée puisque Newcastle n’était pas pour lâcher le Brésilien, considéré comme l’une des pièces maîtresses de son équipe. Les premières offres des Gunners, de 64 puis 75 M€, ont été rejetées. Petit à petit, la porte a commencé à s’ouvrir.

Guimarães est tout proche d’Arsenal

La semaine dernière, RTI Esporte a révélé que les champions d’Angleterre ont envoyé une nouvelle proposition de 85 M€ (80 M€ fixes et 5 M€ de bonus). Malgré cela, cette offre n’était pas encore suffisante pour Newcastle, qui a fixé le prix de son joueur à 93 M€. Ce vendredi, Arsenal a décidé d’augmenter sa proposition afin de boucler ce dossier au plus vite. D’autant que le départ d’Eddie Howe, qui comptait sur "Bruno G", ouvre la voie aux Gunners. La BBC Sport et le Times révèlent que le club londonien prépare un accord est proche pour un transfert de 93 M€.

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The Sun et l’Evening Standard vont dans le même sens et assurent qu’un accord est imminent pour le Brésilien, que les Magpies sont enfin prêts à lâcher. Le montant de l’opération est compris entre 87 et 93 M€ selon l’ES. Une belle vente de la part de Newcastle, qui va devoir envoyer un chèque à son ancien club l’Olympique Lyonnais. Après plusieurs années de bons et loyaux services, Bruno Guimarães est plus que jamais sur la rampe de départ. Prochain arrêt : Londres et l’Emirates Stadium.