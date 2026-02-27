Le PSG annonce des nouvelles peu rassurantes pour Fabian Ruiz

Le Paris Saint-Germain a été fixé sur son sort pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les tenants du titre défieront Chelsea, une équipe qui les avait corrigés l’été dernier en finale de la Coupe du monde des Clubs (0-3). Face aux Blues, Luis Enrique aura besoin d’un groupe à 100%, prêt à aller au charbon face à un effectif londonien technique et surtout très physique. Malheureusement pour l’Espagnol, il devra sans doute composer sans Fabian Ruiz.

Milieu de terrain critiqué à son arrivée au club, le vainqueur de l’Euro 2024 a renversé la tendance. Patron de l’entrejeu avec la Roja, Ruiz est devenu un des piliers du milieu parisien. Et vu les prestations actuelles du duo Vitinha-Neves, son absence se fait clairement sentir. Malheureusement pour l’ancien Napolitain, son genou le fait toujours souffrir. Absent depuis le 20 janvier dernier, Ruiz avait repris l’entraînement individuel la semaine dernière. Mais aujourd’hui, à la veille du déplacement au Havre pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, le PSG a publié son traditionnel point médical.

Ruiz privé des huitièmes de finale de C1

Les Franciliens devront se passer de João Neves et de Senny Mayulu au milieu. Et les nouvelles ne sont pas rassurantes pour Fabian Ruiz. «⁠Ousmane Dembélé et Senny Mayulu poursuivent leurs séances d’entraînements individuels.⁠ Suite au dernier bilan médical effectué, Fabian Ruiz effectuera un travail individuel adapté ces deux prochaines semaines afin de soulager sa douleur au genou. Touché à la cheville gauche, João Neves restera en soins ces prochains jours. ⁠Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins.»

Outre la nouvelle blessure de João Neves, Paris va donc devoir patienter encore deux semaines, au minimum, pour revoir Ruiz s’entraîner normalement. Un timing qui l’exclut immédiatement du huitième de finale contre Chelsea. Interrogé cet après-midi, Luis Enrique ne cachait pas sa déception. «Il y a des blessures qui normalement vont plus vite que d’habitude et des blessures comme celles de Fabian qui vont moins vite, c’est comme ça. C’est un vrai problème pour nous d’avoir des joueurs importants comme Fabian out. Je ne peux pas dire plus de choses, mais on espère un retour rapide.» Patience.