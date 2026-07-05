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Coupe du Monde 2026, Brésil : le raté de Bruno Guimarães sur penalty

Par Josué Cassé
1 min.
Bruno Guimaraes @Maxppp
Brésil 0-0 Norvège
winamax
1 2.10 N 2.20 2 5.20 bonus 100€

Ce dimanche soir, le Brésil défie la Norvège dans le cadre des 8es de finale de la Coupe du Monde 2026. Rapidement, les Norvégiens se procuraient une énorme occasion mais le but de Berg était refusé pour une position de hors-jeu (3e). Dans la foulée, la Selecao avait l’occasion de prendre les devants.

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Sur un service de Martinelli, Cunha était fauché par Ajer et obtenait logiquement un penalty après l’intervention du VAR. Après quelques minutes de flottement, Guimaraes s’élançait mais butait sur Nyland (13e). Un raté qui pourrait couter cher aux hommes de Carlo Ancelotti.

Pub. le - MAJ le
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