Coupe du Monde 2026, Brésil : le raté de Bruno Guimarães sur penalty

Ce dimanche soir, le Brésil défie la Norvège dans le cadre des 8es de finale de la Coupe du Monde 2026. Rapidement, les Norvégiens se procuraient une énorme occasion mais le but de Berg était refusé pour une position de hors-jeu (3e). Dans la foulée, la Selecao avait l’occasion de prendre les devants.

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Quel arrêt de Nyland ! 🧤 Le gardien norvégien détourne le penalty de Bruno Guimarães et maintient le score à 0-0.



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Sur un service de Martinelli, Cunha était fauché par Ajer et obtenait logiquement un penalty après l’intervention du VAR. Après quelques minutes de flottement, Guimaraes s’élançait mais butait sur Nyland (13e). Un raté qui pourrait couter cher aux hommes de Carlo Ancelotti.