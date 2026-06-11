Coupe du Monde 2026 : l’interminable liste des forfaits sur blessure

C’est un marronnier à l’approche de tous les grands tournois de sélections. Cette Coupe du Monde 2026 au Mexique, aux États-Unis et au Canada ne fait pas exception. Des stars, des joueurs cadres, des révélations ou peu importe le statut sont dans la contrainte de déclarer forfait. Certaines équipes y ont échappé jusque-là, à l’instar du Portugal, rare prétendant à être passé entre les gouttes du FC Infirmerie. La plupart des équipes déplorent un ou deux absents sur blessure, plus ou moins récente. D’autres nations n’ont pas eu cette chance, notamment le Brésil, particulièrement atteint par une hécatombe de joueurs touchés.

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Le Brésil paye un lourd tribut

Depuis mars et sa rupture des ligaments croisés, Rodrygo sait qu’il manquera à l’appel. L’ailier de 25 ans ne prendra pas sa revanche sur le Qatar où il avait eu du mal à se mettre en évidence. Alors qu’il avait de très bonnes chances de remplacer le Madrilène, voire même de l’accompagner même sans sa blessure, Estevão ne sera pas non plus de la grand-messe estivale en raison d’une blessure à l’ischio. Enfin, Éder Militão fait lui aussi partie du lot de forfaits à cause d’une blessure musculaire. Tout récemment, c’est Wesley qui a du faire une croix. Et évidemment, comment ne pas parler de Neymar, convoqué pour la première fois depuis deux ans et demi, mais dont le mollet oblige à rester prudent.

Parmi les grandes nations, l’Argentine enregistre quelques absents, mais à l’inverse de son grand voisin, il ne s’agit pas d’éléments majeurs. Appelé pour la dernière fois en novembre dernier, Juan Foyth souffre d’une rupture du tendon d’Achille depuis janvier. Meilleur buteur de Ligue 1 lorsqu’il s’est rompu le ligament du genou lors d’un entraînement avec sa sélection, Joaquin Panichelli ne sera pas du Mondial non plus, comme un autre acteur de Ligue 1 en la personne de Leonardo Balerdi, forfait de dernière minute en raison de son mollet. Enfin, il faudra surveiller les conditions physiques de Nico Paz, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Emiliano Martínez et Nico Gonzalez. Appelés, ils se retrouvent tous dans des états de forme disparates.

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L’Allemagne fait partie des sélections les plus endommagées par les mois de compétition. On savait Marc-André ter Stegen absent depuis la fin janvier et son prêt à Gérone à cause d’une grosse blessure à l’ischio. Serge Gnabry doit s’ajouter à cette liste, victime d’une déchirure des adducteurs mi-avril, en plus de Lennart Karl, forfait depuis vendredi soir. Avec la rupture du ligament croisé intervenue en février dernier sur Samu Aghehowa, l’Espagne pensait avoir mangé son pain noir, mais Fermín López a dû lui aussi renoncer, après une fracture du métatarse dans les derniers matchs de la saison. Rageant pour la Roja, qui doit rester vigilante avec Lamine Yamal, Nico Williams et Mikel Merino.

Des forfaits chez les Oranje

Les Pays-Bas font la grimace avec la grave blessure au genou de Xavi Simons avec Tottenham. L’ancien Parisien va devoir patienter pour disputer sa première Coupe du Monde, lui qui sera absent de longs mois. Son ancien coéquipier et capitaine au PSV, Jerdy Schouten déplore la même blessure et ne reviendra pas avant 2027, quand Jurriën Timber souffre de l’aine et a dû rentrer chez lui. Sans Anthony Mandréa, qui aurait probablement été la doublure de Luca Zidane, sélectionné, mais dont la forme sera scrutée après sa blessure à la mâchoire, ni le fantasque Youcef Belaïli, l’Algérie n’aura pas toutes ses forces à disposition en Amérique.

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Le Ghana compte également deux blessés majeurs dans ses rangs. Il y a d’abord Mohammed Salisu, victime à son tour d’un ligament croisé du genou depuis le mois de janvier. Sur la même période, c’est Mohammed Kudus qui a déclaré forfait. L’ailier de Tottenham s’est longuement blessé à l’ischio. Enfin, dernière nation avec deux joueurs en moins pour raisons médicales, la Suède ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Absent depuis plus d’un an maintenant, Dejan Kulusevski n’est toujours pas remis de son opération du genou. Gustav Lundgren n’est pas non plus de la liste, la faute à une rupture du talon d’Achille.

La France retient son souffle pour Saliba

Et puis il y a les pays qui ne s’en sortent pas trop mal, du moins pour l’instant. On pense notamment à la France où seul Hugo Ekitike manque à l’appel. Si depuis lundi 1er juin et nos révélations](https://www.footmercato.net/a2726434742609074770-equipe-de-france-william-saliba-est-blesse), les Bleus tremblent pour la santé de William Saliba, le défenseur d’Arsenal devrait tenir son rang. Pays organisateur, les États-Unis feront sans Cameron Carter-Vickers, le défenseur du Celtic, touché au tendon d’Achille. Takumi Minamino, gravement blessé avec Monaco, ne fait pas partie de la sélection japonaise. En Côte d’Ivoire, le malheureux Clément Akpa a dû se retirer au dernier moment. Le défenseur de l’AJA s’est blessé aux adducteurs lors de l’avant-dernière journée de championnat. Ces derniers jours, la Jordanie a subi un gros coup dur avec le forfait d’Ibrahim Sabra, comme le Paraguay, privé de Julio Enciso au moins pour les deux premiers matchs. Marcelo Flores est quant à lui officiellement forfait avec le Canada.

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Lui est forfait depuis la finale de la CAN et une rupture du ligament croisé, Hamza Igamane va manquer au Maroc durant cette Coupe du Monde, et les coups durs sont arrivés au dernier moment pour les Lions de l’Atlas. Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli ne figurent plus dans l’effectif marocain depuis cette nuit et sont forfaits pour la Coupe du Monde 2026. Ils ont été remplacés par Marwane Saadane (Al Fateh) et Amine Sbai (Angers). De son côté, l’Iran déplore la blessure d’Ali Gholizadeh. Autre pays organisateur, le Mexique devra tout de même composer sans son gardien remplaçant, Luis Malagón. Convoqué avec l’Autriche, c’est la douche froide pour Christoph Baumgartner. Le joueur du RB Leipzig s’est blessé durant l’échauffement lors du premier match de préparation et doit renoncer, tout comme Giorgian de Arrascaeta, autre blessé de dernière minute, avec l’Uruguay. Enfin, l’Angleterre s’est surtout distinguée par la non-convocation de plusieurs joueurs phares, faisant passer le forfait de Jarrad Branthwaite pour anecdotique.