L’OL vire son plus grand talent pour raisons disciplinaires

Selon les informations de L’Équipe, l’OL a décidé de se séparer de Bojan Zekovic, considéré comme le plus grand espoir de sa génération au sein de l’Académie lyonnaise. Âgé de seulement 16 ans, l’avant-centre français d’origine serbe, international U17, s’est rendu coupable de manquements disciplinaires répétés au centre de formation. Malgré plusieurs avertissements et une mise à pied, son comportement aurait poussé la direction lyonnaise à engager une procédure de licenciement.

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Considéré comme l’un des plus gros prospects européens à son poste, Bojan Zekovic (1,87 m) pourrait toutefois rapidement rebondir. Toujours selon L’Équipe, l’AS Monaco suit de très près sa situation et tente de l’attirer depuis plusieurs mois. Le club de la Principauté pourrait ainsi profiter de son départ de Lyon pour récupérer gratuitement l’un des talents les plus prometteurs de la génération 2010, mais le quotidien français explique que les dirigeants monégasques auraient entamé une réflexion ces dernières heures, notamment en raison des questions d’image liées à cette affaire.