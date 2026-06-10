Real Madrid : une tendance mercato se confirme pour José Mourinho

Le Real Madrid s’apprête à vivre l’ère numéro 2 de José Mourinho. 13 ans après son départ, l’entraîneur portugais est en passe de revenir sur le banc. Forcément, il a des désirs pour ajuster pour l’effectif déjà à disposition. Selon la Cadena Ser, il a deux priorités pour son milieu de terrain avec des noms déjà connus. Il aimerait que la Casa Blanca attire Vitinha «très difficile à obtenir», concède le média, et Mateus Fernandes «plus facile».

La suite après cette publicité

Le second cité est tout de même estimé par West Ham à environ 100 M€ mais la descente en Championship du club londonien pourrait faciliter les choses. D’autres éléments présents au Real Madrid ont du souci à se faire. Gonzalo Garcia, Eduardo Camavinga, Fran García, Franco Mastantuono et Brahim Diaz ne font pas vraiment partie des plans du technicien et doivent réfléchir à un avenir ailleurs. Raul Asencio et Dani Ceballos sont dans la même situation.