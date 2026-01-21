Menu Rechercher
L’analyse sans filtre de Nasri sur la déroute de l’OM contre Liverpool

Marseille jouera une finale pour le top 24 face à Bruges. Contre Liverpool ce mercredi, les Olympiens ont grillé un joker en s’inclinant lourdement à domicile (0-3). Pour Samir Nasri, Roberto De Zerbi a été trop lisible pour espérer mettre en difficulté ces Reds, impitoyables.

«Il aurait fallu changer sa façon de jouer, estime Nasri sur Canal+. S’il voulait mettre en difficulté Liverpool, il aurait fallu créer du désordre devant, mettre des longs ballons, gagner les seconds ballons, être plus haut à la récupération. En essayant de construire de derrière en faisant 27 passes pour mettre en difficulté cette équipe… Liverpool avait un bloc compact, a très bien défendu. Ce soir les Marseillais n’ont pas de regrets à avoir, Liverpool a été largement au-dessus.»

