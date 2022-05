Amine Harit a été touché par les déclarations de Sampaoli à son égard

La suite après cette publicité

Prêté par le club allemand de Schalke 04 à l'Olympique de Marseille, l'international marocain, Amine Harit réalise une bonne deuxième partie de saison après avoir peu joué lors de la première moitié de l'exercice. Il y a quelques temps, son entraineur Jorge Sampaoli avait avoué s'être trompé en ne donnant pas assez sa chance à son joueur. Dans un entretien pour L'Equipe, le principal intéressé s'est dit touché par les déclarations de son coach, et heureux de la tournure que prend son aventure olympienne.

«C'est touchant, ça m'a surpris, je ne m'y attendais pas. J'étais dans ma voiture, on m'a envoyé cet extrait de la conférence. Cela prouve que les efforts finissent par payer, un jour ou l'autre. Je pense que je n'ai pas eu ma chance, et le coach l'a dit : j'aurais pu ou dû l'avoir. Je préfère que ça commence mal et que ça finisse bien. Les quatre-cinq premiers mois de ma saison, cela a été très compliqué. Beaucoup d'incompréhensions. En même temps, je voyais l'équipe gagner, et tu ne peux pas demander à jouer quand ça tourne bien. L'équipe passe avant l'intérêt particulier.»